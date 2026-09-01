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Villasimius.
02 settembre 2026 alle 00:56

Volontari in azione venerdì per pulire le spiagge 

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Tutti a pulire Porto Giunco e le altre spiagge dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara il 4 settembre. A organizzare la giornata ecologica la stessa Area Marina e la fondazione Medsea. Appuntamento alle 9 al porto turistico per avere le informazioni introduttive (è consigliata l’iscrizione online per rendere più efficiente l’organizzazione). Prenderanno parte alla giornata di pulizia anche alcuni componenti dell’amministrazione comunale fra i quali Sebastiano Ledda, consigliere con delega all’Ambiente: “È un modo per collaborare e schierarsi apertamente a favore dell’ambiente», spiega Ledda, «sarebbe fondamentale avere la partecipazione di tutti per trasmettere, con i fatti, cosa significhi davvero avere rispetto per il nostro mare e il nostro territorio». L’invito è rivolto a «residenti, turisti o operatori di qualsiasi settore».

Al termine della pulizia delle spiagge si terrà un incontro sul fenomeno delle reti fantasma (“GhostNet Busters”) alla Lega Navale di Villasimius. Il progetto, nato per contrastare il fenomeno delle reti fantasma e proteggere gli ecosistemi marini, è promosso dalla fondazione “MedSea, da Patagonia” ed in collaborazione con l’Area Marina Protetta e la Cooperativa Diomedea.

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