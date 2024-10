Volontari in azione sul litorale, raccolta spazzatura di ogni tipo  

Non si fermano le passeggiate ambientali dei volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che in questi giorni si stanno concentrando in via San Giovanni nella lottizzazione di Sant’Andrea da sempre meta di incivili.

Il bottino è sempre consistente: decine di buste riempite di secco, vetro e plastica e tra aiuole e cespugli sono stati trovati persino un aspirapolvere e alcuni pneumatici. Il procedimento è sempre lo stesso: ci si ritrova sul posto, dove vengono fornite buste e guanti e poi tutti insieme si procede alla raccolta della spazzatura nel punto stabilito.

«La situazione rifiuti nel litorale è comunque sostanzialmente migliorata» spiega il presidente di Oikos Michele Randaccio, «infatti possiamo dire che questa estate non abbiamo assistito nemmeno al lancio delle buste dalle auto nelle cunette. Motivo? Forse perché i cartelli che indicano la videosorveglianza stanno fungendo da deterrente».

Detto questo, «resta il fatto che ci sono ancora zone sensibili come via San Martino e via Scoa Moentis dalle parti del fiume e Geremeas dove ci sono degli accumuli sotto i cestini come ad esempio a Cala Serena. Per quanto riguarda invece via San Giovanni non ci sono grossi abbandoni ma trovi i soliti rifiuti come bottiglie e cartacce». Per il resto, «noi abbiamo fatto tanta attività di sensibilizzazione proprio per scongiurare gli abbandoni».

