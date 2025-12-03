VaiOnline
Carbonia.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Volontari in azione per ripulire il rione 

Rastrelli, zappe, vanghe e tanto olio di gomito: a ripulire uno degli angoli da sempre dimenticati di Carbonia ci ha pensato un gruppo di cittadini che ha deciso di impiegare in questo modo il proprio tempo libero. L’intervento è avvenuto attorno alla chiesa di San Giovanni Bosco, fra via Piolanas e via Coghinas. Negli spazi di pertinenza erbacce e cespugli avevano preso il sopravvento come pure a lungo i marciapiedi al punto che spesso anche il transito dei veicoli risultava difficoltoso. Senza attendere l’intervento di chi era preposto a farlo, i volontari si sono armati di cesoie e zappe e tanta buona volontà. All’appuntamento si sono presentati in quattro, fra cui alcuni residenti. «Ci siamo concentrati – spiega Piero Porcu, ex assessore comunale, non nuovo ad exploit di questo tipo – sulle zone attorno alla chiesa dove la vegetazione cresce a dismisura, ma oltre allo sfalcio abbiamo anche raccolto qualche rifiuti». La pulizia ha riguardato anche alcuni tratti di marciapiede: erano talmente degradati che anche passanti facevano fatica a passare. Il “blitz” urbano dei volontari non si ferma perché la settimana prossima la loro attenzione verrà riposta al campetto di calcio a 5 che si trova a fianco alla chiesa e che in stato di abbandono da molti anni. Molti anni fa ospitava una delle feste più attese della città, la festa della lumaca, ma poi per tanto tempo è stato usato anche per tornei di calcetto.

