Volontari in azione per rimuovere rifiuti 

Non solo in gruppo. I cittadini in questi mesi d’estate hanno deciso di agire anche da soli per bonificare alcune zone del centro e del litorale. L’obiettivo è raccogliere quanti più rifiuti possibile per restituire decoro all’ambiente e non darla vinta agli incivili.

Così nei giorni scorsi, in via San Giovanni fra via Rio Solanas e via Largo Corongiu, una sola persona (un ambientalista, militare in pensione) in due ore e mezza ha riempito quindici buste di vetro e due buste di secco indifferenziato. «A volte rimaniamo senza parole per il degrado creato da alcune persone», ha detto il volontario “arruolato” nelle fila di Cittadinanza attiva Oikos, «possiamo solo continuare con la nostra missione».

C’è anche chi non ha saputo resistere davanti all’indignazione per la distesa di mozziconi che ricopre la sabbia del tratto quartese del Poetto. Così, armato di busta e pinze ha raccolto centinaia di mozziconi. «Nonostante le ordinanze e la consapevolezza delle persone sull’inquinamento delle sigarette», hanno detto i volontari di Oikos, «resta purtroppo più facile liberarsi della cicca gettandola ovunque: spiaggia, strada, bosco, cespugli, rischiando pure incendi nel periodo estivo. Questa piccola raccolta è stata fatta da un volontario che voleva passare la mattina assieme alla sua famiglia in una spiaggia pulita. Non abbandonate i mozziconi, rimetteteli nel pacchetto delle sigarette oppure in un posacenere portatile, che entra in ogni tasca. Con un piccolo gesto aiutate a mantenere l’ambiente pulito e più sano».

L’impegno ambientalista di Oikos continua: prossima pulizia il 28 agosto a Costa degli Angeli.

