Volontari in azione per organizzare l’estate degli anziani 

“Un’estate al mare” per sentirsi meno soli e vivere le giornate all’insegna della spensieratezza. L’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato Auser di Iglesias si ripropone per l’ottava anno consecutivo e permetterà a 50 anziani di poter passare nelle spiagge del Sulcis Iglesiente, 15 giornate in riva al mare. Una vera e propria boccata d’ossigeno per una fascia di popolazione numericamente sempre più importante e che riscontra proprio nel periodo estivo, il culmine del bisogno di compagnia ed assistenza.

Numeri in aumento

«Sono tante le persone che chiedono di poter partecipare all’iniziativa - spiega il presidente dell’Auser Iglesias Franco Locci - ancor di più purtroppo quelle che necessitano di attenzioni. Durante i mesi più caldi la nostra attività subisce un’impennata di richieste d’aiuto. I nostri centralinisti quotidianamente devono appuntare in agenda eventuali viaggi presso i presidi medici, per la maggior parte ormai con destinazione nel cagliaritano. Cerchiamo in ogni modo di accogliere le richieste e ultimamente effettuiamo anche quattro viaggi al giorno, utilizzando molto spesso anche i mezzi privati». Ad oggi l’Auser Iglesias conta oltre 450 associati, un numero mai raggiunto prima d’ora: segno di una pratica di servizio volontario efficiente ed indispensabile, ma anche sintomo di un sempre più crescente fabbisogno d’aiuto da parte di quella fascia di popolazione che presenta delle difficoltà legate all’indigenza.

Le criticità

«Le molteplici criticità legate all’assenza di servizi sanitari, è uno dei motivi per la quale i nostri telefoni continuano a squillare. - rivela Rita Pinna, coordinatrice del soccorso sociale, autista e accompagnatrice - In troppi non hanno nessuno che possa accompagnarli verso i presidi medici anche per svolgere delle semplici visite, in tanti non possono permettersi di viaggiare con i mezzi pubblici. La richiesta d’assistenza è in costante aumento. Cerchiamo sempre di poter soddisfare tutte le necessità, ma non è affatto semplice. Possiamo contare su un buon numero di volontari, ma ne occorrerebbe un numero maggiore e rinnoviamo l’appello per chi volesse avvicinarsi al mondo del volontariato». Per 50 anziani, da giovedì 4 luglio e per 15 volte fino a tutto il mese di agosto, riprenderà intanto la colonia estiva finanziata dall’amministrazione comunale con una cifra di poco inferiore ai 10 mila euro: «Per la popolazione dei meno giovani - spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - la socializzazione è fondamentale per il benessere psicofisico».

