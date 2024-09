Volontari in azione nella spiaggia di Porto Botte 

Proseguono le operazioni di pulizia da parte dei volontari della Marevivo delegazione Sud Sardegna che si occupa della sistemazione dei litorali e non solo. Nei giorni scorsi i volontari dopo aver partecipato alla giornata di Puliamo il mondo 2024 a Punta Trettu, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Suergiu, hanno proseguito con le loro operazione nella costa di Giba, precisamente nella spiaggia di Porto Botte.

I volontari oltre 50 son stati aiutati anche dal gruppo Janas escursioni, raccoglimento tantissimi rifiuti, suddivisi per tipologia. In totale sono quasi settanta i sacchi raccolti, tra plastica, vetro e rifiuti indifferenziati. Oltre, come sempre i tantissimi rifiuti ingombranti.

Grande soddisfazione da parte del presidente dell’associazione Albano Salis: «È stato emozionante vedere un gruppo così grande di volontari, il territorio ha sempre bisogno del nostro aiuto, in poco tempo abbiamo raccolto tantissimi rifiuti, ringraziamo l’amministrazione comunale di Giba per il sostegno, mettendo a disposizione un’area per lo stoccaggio, ci auguriamo che il ritiro venga effettuato in tempi celeri». Soddisfatto anche il sindaco di Giba, Andrea Pisanu: «Ringraziamo l’associazione Marevivo che periodicamente ritira i rifiuti che gli incivili abbandonano continuamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA