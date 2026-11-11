Era un luogo divenuto invivibile a due passi dal centro. Da ieri invece si presenta in condizioni molto più decenti una delle aree storicamente degradate di Carbonia.

Con la supervisione del Comune e della Polizia municipale, i volontari di Legambiente e dell'associazione Athena hanno, infatti, ripulito il piazzale che si trova fra l'inizio di via Messina e di via Liguria. Si tratta di un terrapieno che si protende verso via Messina alle spalle dell'ex Guardia medica, in cui decenni di segnalazioni e proteste dei residenti hanno evidenziato condizioni invivibili, spesso legate alle attività di spaccio di droga. Nel piazzale (a cui l'amministrazione comunale si impegnerà anche a dare una denominazione), erano presenti da molto tempo anche veicoli che si presume venissero utilizzati dagli spacciatori. Dopo i controlli incrociati eseguiti dagli agenti della polizia locali, alcuni sono già stati portati via. Le squadre di Legambiente e di Athena sono entrate in azione ieri nel primo pomeriggio: hanno eliminato col decespugliatore la vegetazione cresciuta disordinatamente ai limiti della piazzetta e raccolto quantità non indifferenti di rifiuti che si nascondevano fra le erbacce, fra cui siringhe e flaconi di metadone. La zona tuttavia resta scarsamente illuminata. Nel tratto di via Messina, in prossimità della prima curva, c'è solo un lampione, invece sul lato di via Liguria non c'è nulla. «Chiederemo alla Asl - hanno anticipato il sindaco Pietro Morittu e l'assessore all'Ambiente Manolo Mureddu, presenti durante le operazioni di bonifica - di posizionare dei faretti che verranno puntati verso la piazzetta«. La Asl ha garantito che provvederà quanto prima. Quindi si è manifestata ieri una sinergia di più istituzioni per restituire alla cittadinanza un lembo non più degradato della città. Oltre la strada, proprio davanti al piazzale, nei mesi scorsi è intervenuta anche Area eseguendo una pulizia capillare di un terreno diventato una giungla e che solitamente, da anni, veniva preso di mira dagli incendiari che accendevano fuochi fra le abitazioni. Anche questo, oltre alla bonifica della piazzetta, era uno degli interventi sollecitati a più riprese dai residenti. Sul terreno di proprietà Area restano ora quantità non indifferente di rifiuti che dovranno essere rimossi.