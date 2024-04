Volontari in azione, il nuraghe Sanna ha cambiato aspetto 

Una nuova immagine per il nuraghe Sanna a santadi.

L 'iniziativa, lanciata qualche settimana fa, dalla società Semata, dal Comune e dalla Soprintendenza di Cagliari, ha riscosso un grande successo. Il sindaco di Santadi, Massimo Impera è molto soddisfatto per la grande collaborazione ottenuta dalle tredici associazioni di volontariato e dai singoli volontari che sabato scorso, hanno dato decoro e visibilità al nuraghe Sanna.

I volontari hanno lavorato con impegno per riportare pulizia e decoro nel nuraghe, conosciuto in passato come nuraghe Is Leos e Is Dianas. Sorge a circa 100 metri dalla strada statale 293, è una struttura di pianta complessa, ed è composto da una torre principale di pianta circolare e da un grande cortile racchiuso da un bastione con almeno tre torri secondarie. Tutto attorno sono visibili delle strutture abitative, riferibili ad un abitato frequentato in periodo nuragico, punico, romano e probabilmente medievale. Nei pressi del nuraghe sorsero anche degli edifici monastici, e vi è anche una piccola chiesa, dedicata a San Pietro. Tutte le strutture sono all’interno del medau Sanna. L’archeologo Stefano Crispu e il sindaco Massimo Impera fanno un bilancio più che positivo delle bella giornata dove, già dalle 7.30, erano tutti pronti, per dare avvio alla grande pulizia. Dopo la fine dei lavori, a cui ha anche partecipato la ex proprietaria del medau, è stato organizzato un pranzo per tutte le persone che hanno dedicato una giornata per il bene comune. Durante il pomeriggio diverse persone hanno visitato il nuraghe Sanna, attraverso la guida dall'archeologo.

