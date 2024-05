Volontari in azione contro la povertà 

C’è un nuovo alleato nella lotta all’indigenza che da anni vede in prima fila molte associazioni di Carbonia: è il sodalizio di protezione civile Athena.

Tramite una convenzione con un centro commerciale cittadino, Athena recupera generi alimentari la cui destinazione è finalizzata a una quindicina di famiglie o persone singole in gravi condizioni economiche. «Abbiamo pensato – afferma Bruno Cocco, presidente di Athena, carabiniere in pensione – di allargare il raggio della nostra attività volgendo uno sguardo a chi affronta dal punto di vista economico periodi molto difficili: d’intesa con un importante emporio cittadino che ha sposato il nostro progetto, ritiriamo una serie di generi alimentari di prima necessità da donare secondo le indicazioni giunteci da più soggetti istituzionali o tramite segnalazioni dirette che abbiamo verificato e vagliato». Un’attività di sostegno che si somma a quanto già la Caritas diocesana compie da anni e che da qualche tempo si ritrova a incrementare: da inizio anno le donazioni per i bisognosi sono cresciute del venti per cento anche in conseguenza della revisione della normativa sul reddito di cittadinanza. (a. s.)

