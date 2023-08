Volontari in azione: «Aiutare gli altri  ti dà grande gioia» 

L’appuntamento è alle 19, nel distributore accanto all’ex Motel Agip, ma i volontari “Gli amici della strada”, sono già lì, con il cofano pieno e gli occhi attenti a quelli che chiamano fratelli.

«Cosa si prova? Una gioia immensa», dice Roberto Carrus, motore e mente di questo gruppo della Caritas, fatto di uomini e donne dal cuore immenso, che per professione fanno tutt’altro e ogni giorno si ritagliano uno spazio per aiutare chi vive ai margini. «Non ci limitiamo a dar loro un pasto: li ascoltiamo, diamo vestiario, provvediamo alla loro igiene e cerchiamo quando possibile di recuperare queste anime perse». Sono in tutto una ventina, che a turno si prodigano per gli ultimi, con il report a fine sera e i nomi volutamente in codice.

Ad attenderci ci sono Alfa, Lioscia e Arum, parte di una meravigliosa macchina della solidarietà che da quando ha acceso i motori non si è più fermata. La alimenta la carità e la decisione di non chiudere gli occhi innanzi agli angoli bui della città, dove viveva anche Walter, il clochard trovato senza vita in un immobile abbandonato a due passi da Questura e Tribunale dei minori. Uno dei tanti invisibili nascosti tra le pieghe di una città troppo distratta e presa d’altro per accorgersi di lui. (sa. ma.)

