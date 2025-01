Volontari in azione a Porto Botte 

Dopo le feste di Natale e fine anno i volontari di Marevivo si sono ritrovati a Porto Botte nel tratto che appartiene al Comune di Giba per la prima raccolta del 2025. Circa 25 tra volontari e cittadini che si sono aggiunti alla raccolta, hanno raccolto 4 bustoni di secco 9 di plastica e 6 di vetro. Come sempre sono stati raccolti anche numerosissimi ingombranti lasciati da residenti e turisti, tra cui 8 nasse, alcune funi utilizzate per l’ormeggio delle imbarcazioni, uno pneumatico e tanto altro. Soddisfazione per la raccolta da parte del presidente della delegazione Sud Sardegna di Marevivo Albano Salis, «Abbiamo rimosso ben oltre 120 chilogrammi di rifiuti dal nostro litorale, ringraziamo il Comune di Giba per il supporto e lo smaltimento che avverrà nei prossimi giorni. Un po’ di amarezza per la poca partecipazione da parte dei turisti che sono rimasti a guardare, eppure usufruiscono dei nostri litorali tutto l’anno». (f. m.)

