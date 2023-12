Volontari in aiuto dei bisognosi 

Anche a Monserrato dopo la pandemia, c’è stato un boom di richieste d'aiuto ai servizi sociali da parte di famiglie che non riescono a pagare l’affitto, le utenze domestiche e persino la retta dell’asilo dei propri bambini. Basti vedere le graduatorie dei beneficiari dei bonus erogati dal Comune. Solo quest’anno, sono stati 130 coloro che hanno fatto domanda per ricevere il rimborso di una parte dell’affitto pagato l’anno scorso, oltre 40 quelli che hanno chiesto il bonus regionale asilo nido, più di 20 quelli che hanno avuto bisogno di un rimborso del pagamento dello scuolabus, e oltre 400 coloro che hanno chiesto il bonus idrico. Numeri importanti per una cittadina che conta 19.000 abitanti. Ai bisognosi ci pensa la società civile, dalle parrocchie alle associazioni, alcune nuove.

L’attività

Una di queste è Emera, associazione nata da poco dall’idea della pedagogista Francesca Congiu. Attualmente i membri sono in totale 15: tra loro avvocati, medici, ingegneri, psicologi, infermieri e anche una giornalista. «Nasciamo proprio perché abbiamo visto quante richieste di aiuto ci sono tra i cittadini. Ci proponiamo di offrire un aiuto concreto, innanzitutto come punto d'informazione e di riferimento», spiega Congiu. L’obiettivo principale dell'associazione è operare per la tutela dei diritti tramite il supporto alle persone svantaggiate, e per la cultura della legalità. Emera si prefigge di «impegnarsi per salvaguardare la qualità della vita attraverso la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione e valorizzazione dello sport per i soggetti svantaggiati, in quanto veicolo per l'acquisizione di capacità e conoscenze, la valorizzazione di ciascun individuo e l'inclusione sociale in vari ambiti». Saranno tante le iniziative che Emera metterà in campo e che riguarderanno a vario titolo i diritti umani e civili, quelli dei consumatori, la promozione delle pari opportunità e dell’aiuto reciproco.

I bisognosi

«Intanto, per iniziare, abbiamo pensato a un’iniziativa denominata il Carrello Amico», spiega la presidente Congiu. «Per sabato 16 dicembre abbiamo organizzato una raccolta di generi alimentari ai giardinetti di via del Redentore di fronte al supermercato. Essendoci quel giorno il mercato della Coldiretti, c’è sempre molta gente e sarà una buona occasione per raccogliere i generi per le persone in difficoltà». A questa iniziativa, lo stesso giorno, si unirà anche Mauro Spano del consiglio direttivo della Confcommercio, al quale è stato chiesta la collaborazione per questa iniziativa da parte dell’associazione. Chi lo vorrà potrà donare qualcosa mentre fa la spesa nei due supermercati Sidis di Monserrato. Quello che verrà raccolto poi verrà portato dai soci di Emera nella parrocchia del Santissimo Redentore e, con l’aiuto del parroco don Nicola Ruggeri, poi sarà distribuito a chi ne avrà più necessità. «Nessuno deve sentirsi solo, tutti possiamo dare il nostro piccolo contributo per migliorare per quanto possibile la quotidianità di qualcuno», conclude Congiu.

