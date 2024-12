Volontari in aiuto degli ultimi a Natale 

Natale è come sempre tempo di gioia e doni, ma purtroppo Babbo Natale non sempre è per tutti, a maggior ragione quando la povertà e la crisi economica imperversano in una comunità. Su Carbonia, così come in tutto il territorio, pende inoltre una nuova spada di Damocle, ovvero la crisi della Portovesme Srl che sta iniziando a far intravedere i suoi primi effetti. Per fortuna, però, c’è chi si mobilità per garantire a tutti un 25 dicembre perlomeno dignitoso.

Gli aiuti

“La Caritas cittadina – come afferma il referente del centro unico di raccolta e distribuzione viveri Gianni Busia – da 16 anni riesce a non far mancare un pacco di aiuti mensile a tutti coloro che lo chiedono”. il numero di persone che si rivolge a loro è sempre molto elevato: «La media sta dentro un range che oscilla tra le 125 e le 150 unità: qualche mese può essere più alto a causa della perdita di un lavoro o di un problema non previsto, qualche mese può essere più basso perché qualcuno è riuscito a risalire la china». Gianni Busia, ci tiene a ricordare come la Caritas non sia sola: «Quest’anno abbiamo chiesto una mano a tutti: dalle associazioni di volontariato alle scuole, dalle forze dell’ordine ai vigili urbani. In molti si stanno già muovendo per consentirci di non far mancare niente a nessuno».

I volontari

Tra le tante realtà che operano anche in questo settore vi è l’associazione sportiva Gigi Spada. Il suo presidente Gianni Mannai racconta: «Il primo dicembre presso la nostra sede di Medadeddu abbiamo raccolto tantissime offerte alimentari e alcune anche in denaro. Rispetto all’anno scorso il numero delle persone è stato forse un po’ inferiore, ma maggiore è stata la quantità di beni di prima necessità raccolti e offerte ottenute». Lo stesso Mannai sottolinea: «Anche le squadre che giocano nel nostro campo di calcetto e partecipano al torneo si auto-tassano per darci una mano, in più i nostri volontari si mobilitano per rendere la giornata un momento di gioia e festa, creando un clima di convivialità». Un’altra associazione che non è voluta mancare all’appuntamento con la solidarietà e “Lo sportello sulcitano” che si è inventata anche formule originali: «Grazie alle donazioni di alcuni nostri amici – dichiara Daniele Mele – stiamo mettendo all’asta alcuni oggetti e con il ricavato compriamo delle card da donare per gli acquisti di alimentari. Inoltre stiamo chiedendo di portare in sede giocattoli nuovi o usati in buone condizioni, per permettere anche ai bambini meno fortunati di trovare qualcosa sotto l’albero». Nella giornata di oggi, inoltre, sarà possibile ancora partecipare al mercatino natalizio solidale presso la sede della comunità di via Marconi.

Ancora tanto si può fare e un appello arriva dalla Chiesa cittadina per voce del vicario foraneo Giampaolo Cincotti: «Il Natale è uno dei momenti in cui ciascuno di noi può aprire il cuore alla carità e farsi prossimo verso le persone più svantaggiate. Chi può ha il dovere di impegnarsi per regalare a tutti un momento di serenità e gioia».

