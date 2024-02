Volontari e scuole: basta rifiuti 

Tanti rifiuti deturpano Pratosardo. I volontari di Plastic Free hanno deciso di ripulire la zona industriale. L’organizzazione di volontariato che si muove in tutto il mondo con l’intento di informare e sensibilizzare sulla sostenibilità e su un pianeta libero dalla plastica, si ritroverà domenica davanti alla caserma dei militari alle ore 9 per una passeggiata ecologica. Tutti avranno guanti e sacchetti. L’area è conosciuta in città per l’abbondante presenza di rifiuti, dai più piccoli come i mozziconi di sigarette ai più grandi, come le carcasse di auto. Da qui l’iniziativa che ha spinto il gruppo di ecologisti ad attivarsi cercando di coinvolgere il territorio.

L’iniziativa

«Nei giorni scorsi ho fatto una passeggiata nell’area industriale - racconta la referente Annalisa Monne -. Principalmente ho trovato plastica, carta, vetro e lattine. In alcuni punti anche materiali più pesanti come gomme di auto, radio, materassi, frigoriferi e tanto altro. Con il gruppo abbiamo pensato di dedicare altre giornate alla raccolta dei rifiuti, sia a Pratosardo che (come gli anni precedenti) al monte Ortobene. L’obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili e ripulire il territorio». Uno spazio periferico, a lungo dimenticato. Così come le altre aree della città in cui i volontari sono intervenuti coinvolgendo tutta la comunità. Negli scorsi anni sono state varie le iniziative, principalmente alla Solitudine e al monte Ortobene.

Le scuole

La periferia resta sempre quella più colpita, ma nessuna area è esclusa. Persino nel centro storico i rifiuti sono sparsi ovunque, dalle piazze ai marciapiedi, tanto da scatenare l’ira dei nuoresi impegnati nel tenere alto il titolo di città riciclona. L’organizzazione ecologista oggi conta oltre 10 mila membri in Sardegna, un numero in costante crescita soprattutto grazie alle nuove generazioni sempre più sensibili al tema. Nasce così l’idea di aggiungere due giornate, una domani e una sabato, insieme alle scuole. «Venerdì nell’aula magna dell’istituto Volta incontreremo sei classi, le cinque del corso socio-sanitario (dalla prima alla quinta) e la prima B dell’Ipsia - afferma Veronica Canu di Plastic Free -. Parlerò dell’importanza della plastica come materiale, e di come possa diventare dannosa quando viene abbandonata. Insieme vedremo il ciclo di recupero e riciclo della plastica e come i vari continenti gestiscano i rifiuti. Introdurrò il concetto di ecosistema e di habitat sottolineando l’importanza di rispettarli. Seguirà nei prossimi mesi una passeggiata ecologica con gli studenti». Sabato iniziativa con i ragazzi del liceo Fermi che nei mesi scorsi hanno già svolto la lezione in aula. «Alle 9.30 ci incontreremo nel parco di Tanca Manna con alcune classi del liceo. Faremo una raccolta di rifiuti che terminerà scendendo in direzione del campo scuola», conclude Canu. Il gruppo ora ricerca adesioni da tutta l’Isola e da Nuoro per la passeggiata di domenica. Per informazioni contattare il numero 3467497481.

