Volontari di Marevivo in azione nelle spiagge 

L’inizio della stagione balneare non ferma i volontari di Marevivo che continuano la loro attività nelle spiagge e nei litorali del Sulcis Iglesiente. L’associazione presieduta da Albano Salis nello scorso fine settimana ha operato a Gonnesa nella spiaggia di Punta S’Arena. Domenica gli ambientalisti si sono radunati a Is Solinas nel territorio di Masainas, dove in collaborazione con l’amministrazione comunale hanno partecipato alla giornata “Enjoy the clean”. Anche questa volta sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti. «C’erano anche molti indumenti – dice Albano Salis – abbandonano di tutto. Ma non ci arrendiamo. A Porto Pino abbiamo animato un’iniziativa con i bambini della scuola dell’infanzia. Continuano a sensibilizzare anche i più piccoli sui temi ambientali. Domenica saremo a Carloforte nella zona Colmata Nord, un area che si trova a ridosso della zona portuale».

Gli interventi di Marevivo proseguiranno sabato 21 a Gonnesa e il 12 e19 luglio a Sant’Antioco. «Cerchiamo di dare l’esempio – conclude Salis – invitiamo i turisti e i residenti a non abbandonare rifiuti nelle spiagge, nelle pinete e nelle altre zone del litorale». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA