Volontari del Vab in Romagna 

Da ieri i volontari del Vab Sinnai sono impegnati in interventi di bonifica fra le strade di Faenza danneggiate dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Stanno operando assieme ad altre Vab italiane arrivate dalla Toscana, dalla Sicilia dalla Lombardia e dall’Abruzzo: per una settimana i volontari saranno impegnati nelle operrazioni di soccorso e ripristino del territorio. I volontari del Vab Sardegna stanno operando con quattro pick up, un’autobotte e un’idrovora. Si sono imbarcati su un traghetto della Grimaldi Lines che ha offerto loro il trasferimento di andata e ritorno gratuitamente in segno di solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione.

A Sinnai è invece rientrato dopo una settimana trascorsa nelle zone alluvionati i volontari del Club sub Sinnai, arrivati anche loro con uomini e mezzi. Con loro alcuni sommozzatori. (r. s.)

