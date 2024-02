Volontari del soccorso sul piede di guerra 

Ogni anno svolgono quasi 500 interventi in ambito sanitario (ricoveri, trasporti di malati negli ospedali e presidi in importanti manifestazioni) ma ora i 22 volontari dell’associazione “Team Soccorso”, di San Gavino, non hanno più una sede comunale dove collocare la propria ambulanza e ripulirla in sicurezza e lontano da occhi indiscreti, magari dopo aver soccorso una persona che perdeva sangue. Operazioni che ora devono svolgere per strada. In prima fila da anni, protestano con forza, minacciando di non prestare più assistenza in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune.

«Ci sentiamo presi in giro», spiega la presidente Sandra Cruccu, 62 anni: «Avevamo una nostra sede in via San Marco con la possibilità di tenere la nostra ambulanza nel cortile ma due mesi fa l’amministrazione comunale ci ha chiesto di abbandonare quei locali per lasciare spazio ad altre associazioni sportive. In cambio abbiamo avuto una stanza al primo piano dell’edificio dell’ex scuola elementare di via Fermi, senza uno spazio dove poter parcheggiare l’ambulanza: questo crea tantissimi disagi. La promessa è che nel cortile si sarebbe creato uno spazio per poter collocare l’ambulanza ma tutto è passato nel dimenticatoio».

Lo scivolo e l’acqua

L’assessore alle politiche sociali, Bebo Casu, promette il suo impegno: «L’associazione – spiega – ha una sede in via Fermi. Purtroppo si è verificato un problema per lo scivolo che l’ambulanza deve affrontare per raggiungere la zona parcheggio. Cercheremo di risolvere quest’aspetto appena possibile con uno scivolo in ghiaia più lungo».

Intanto però i disagi si fanno sentire. Nei giorni scorsi i volontari della “Team Soccorso” hanno prestato servizio durante le sfilate di carnevale di San Gavino e Gonnosfanadiga: «Abbiamo curato anche persone ferite – riprende Cruccu – e dopo le manifestazioni siamo stati costretti a metterci in strada, in via Fermi, per svuotare pattumiere con garze piene di sangue e sanificare l’ambulanza. Non possiamo lasciare l’ambulanza in strada: al momento la teniamo distante, in via San Marco, sede che sarà destinata ad altre associazioni e in cui non abbiamo più neppure la corrente elettrica. Abbiamo pregato un altro sodalizio presente in via San Marco di poter avere ancora l’acqua almeno per qualche giorno, per le emergenze ma ci è già stato chiesto di non utilizzare più l’acqua».

«Ultima ruota del carro»

È grande l’amarezza di tutti i volontari che che giorno e notte prestano servizio gratuitamente per chi ne ha urgente bisogno. Ai tanti disagi che devono affrontare nel loro impegno si aggiunge quello di una sede al primo piano: «Per accedervi – aggiunge la presidente – dobbiamo trasportare le barelle e le carrozzine per i disabili per una scala esterna. È assurdo che veniamo trattati in questo modo, come l’ultima ruota del carro. Ho mandato un messaggio al sindaco: non mi ha dato nessuna risposta. Ho fatto sapere che da adesso in poi non parteciperemo più a nessun evento organizzato dal Comune».

