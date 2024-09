Volontari del soccorso da 34 anni 

L'associazione volontari del soccorso di San Vero Milis ha compiuto 34 anni di attività. E non è mancata una grande festa nel piazzale dove si trova la sede, tra dolci, musica e balli. Fondata nel 1990 l'associazione svolge attività di soccorso e viaggi di accompagnamento dei malati che necessitano di visite mediche nelle strutture sanitarie ambulatoriali e di dimissioni ospedaliere. L'attività viene svolta in tutta la provincia di Oristano. Oltre ai 40 volontari, tutti in possesso delle abilitazioni per poter eseguire le manovre di per il primo soccorso, fanno parte dell'organico anche 3 ragazze del servizio civile. È dotata di 3 ambulanze. A disposizione anche un pulmino. Tutto questo permette di effettuare circa 350 soccorsi all'anno e più un migliaio di viaggi tra commissioni ospedaliere e visite mediche in ogni parte della Sardegna. Presidente Tiziana Marchi e nel direttivo anche Andrea Pili, Sergio Solinas, Elisabetta Spanu e Eleonora Piseddu. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA