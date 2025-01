«Volontari del 118 in affanno nei Pronto soccorso in tilt» 

«Se gli operatori del soccorso non vogliono stare dieci ore in attesa con i pazienti fuori dai Pronto soccorso, se hanno “fretta” di andar via, non è certo per una questione di soldi – come è stato detto. Parliamo di volontari, quindi di persone che non vengono pagate. Se vogliono andarsene, è perché innanzitutto non spetta a loro rimanere lì, quel servizio lo fanno soltanto per generosità. Poi perché se l’ambulanza rimane bloccata, il territorio rimane scoperto».

Lucia Coi, presidente di Anpas Sardegna, contrattacca. E insieme con il collega che rappresenta la Federazione regionale delle Misericordie, Giovanni Mura, ha scritto una nota per replicare alle dichiarazioni del direttore del Pronto soccorso del Brotzu rilasciate nei giorni scorsi in un’intervista a L’Unione Sarda.

Non dovete (anche) assistere le persone che trasportate?

«Il nostro compito è quello di andare a prendere i pazienti e portarli al Pronto soccorso indicato dal 118 competente per territorio».

Ma poi c’è un cortocircuito.

«Succede perché c’è un problema di organizzazione all’interno degli ospedali, e i tempi si allungano molto. Per sopperire, hanno chiesto a noi di garantire una cosa extra rispetto a quanto previsto dalla convenzione, e di garantire la vigilanza ai pazienti fino a quando non vengono presi in carico dal personale sanitario. E noi ci prestiamo».

È vero che gli operatori guadagnano meno se fanno pochi interventi?

«Chiariamo che nelle nostre associazioni, nel rispetto della normativa del Terzo settore, operano volontari, a titolo gratuito. È ovvio che le associazioni di volontariato percepiscono dei denari, per la gestione dell’associazione, per comprare le attrezzature, eccetera. E ci viene richiesto qualcosa in più, per sopperire alle carenze organizzative degli ospedali. Meriteremmo un po’ più di rispetto».

Ma non ci sono solo i volontari.

«Ci sono le cooperative sociali, che hanno un rapporto diverso con i loro operatori, ma non entro nel merito. E poi ci sono le zone grigie e nere, coloro che si mascherano dietro il titolo di organizzazioni di volontariato e poi fanno tutt’altro e speculano sulle necessità della gente e del servizio sanitario».

Comunque – a parte quanto possa essere estenuante – tutti si lamentano delle attese.

«Certo, e il problema è di natura pratica: ricordiamo che, come è priorità del Pronto soccorso salvare vite, lo è anche per il servizio del 118. Ma se gli operatori vengono costretti a stare tante ore in attesa, non possono assolvere al proprio incarico istituzionale, e di fatto interrompono un servizio di pubblica utilità. E alla fine dei conti, l’equipaggio di un’ambulanza in ostaggio di questa situazione, pian piano si demotiva e smette. Tirarla troppo per le lunghe porta ripercussioni negative sul loro vero lavoro, e spesso alla fine i volontari gettano la spugna».

Adesso è aperto il tavolo per rinnovare la vostra convenzione con Areus.

«Sì, stiamo discutendo con la Regione per il rinnovo della convenzione e per la revisione di tutto il sistema, anche le condizioni economiche sono da rivedere. Ci stiamo battendo affinché il sistema sia il più trasparente possibile, e porti anche a un rimborso delle spese effettivamente sostenute, abbandonando il regime forfettario».

