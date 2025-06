Volontari dalla Val Camonica per lottare contro gli incendi  

Il primo gruppo è arrivato nei giorni scorsi dalla Lombardia, in adesione a un gemellaggio contro gli incendi promosso dalla Regione Sardegna: sono in quattro, tre uomini e una donna; arrivati dalla Val Camonica, resteranno a Sinnai per una settimana, come faranno tutti gli altri volontari destinati a Sinnai e al Masise sino al 31 agosto prossimo. Gli ospiti sono stati salutati durante una piccola cerimonia dalla sindaca Barbara Pusceddu e hanno già fatto le prime esperienze contro il fuoco intervenendo per spegnere piccoli incendi, vicino alla pineta di Sinnai e a Dolianova.

«Ogni settimana – dice la presidente del Masise, Luigia Cappai – ospiteremo quattro volontari diversi che, come stabilito dalla convenzione con la Regione, promotrice del progetto, arriveranno da diverse associazioni e diverse località della Lombardia. Sono tutti ospiti della nostra sede, ci siamo scambiati già le nostre diverse esperienze ed hanno già partecipato alle prime attività operative. Una bella iniziativa insomma, per noi e per loro».

Questo è il terzo anno che il Masise aderisce a questo progetto della Regione. Gli ospiti agiranno in stretto contatto con i volontari sardi, avvalendosi anche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, e non solo contro gli incendi. Giornate intense secondo cronoprogrammi prestabiliti che ovviamente potranno essere modificati a seconda degli eventi. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA