SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Settimo
10 ottobre 2026 alle 00:38

Volontari  contro i rifiuti abbandonati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Volontari in azione a Settimo San Pietro per ripulire i rifiuti abbandonati in periferia e nelle campagne. Il gruppo composto da decine di volontari ha raccolto i rifiuti abbandonati nello splendido sito ambientale di “Is landireddus”, ma anche lungo la strada di San Marco e vicino al campetto di Street Basket.

I volontari hanno raccolto di tutto: bottiglie, sacchi di immondezza, cartacce, abbandonati da gente senza scrupoli, con danni per l'ambiente e l'immagine di un territorio di rara bellezza. I sacchetti di rifiuti, una ventina, sono stati poi presi in consegna della Cosir (la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in paese), per il loro smaltimento.

Analoghe operazioni, con protagonisti sempre volontari, si sono svolte nei giorni scorsi nella località turistica di Solanas e sulla circonvallazione comunale di Sinnai, con la raccolta di diversi quintali di rifiuti di ogni genere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 