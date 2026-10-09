Volontari  contro i rifiuti abbandonati 

Volontari in azione a Settimo San Pietro per ripulire i rifiuti abbandonati in periferia e nelle campagne. Il gruppo composto da decine di volontari ha raccolto i rifiuti abbandonati nello splendido sito ambientale di “Is landireddus”, ma anche lungo la strada di San Marco e vicino al campetto di Street Basket.

I volontari hanno raccolto di tutto: bottiglie, sacchi di immondezza, cartacce, abbandonati da gente senza scrupoli, con danni per l'ambiente e l'immagine di un territorio di rara bellezza. I sacchetti di rifiuti, una ventina, sono stati poi presi in consegna della Cosir (la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in paese), per il loro smaltimento.

Analoghe operazioni, con protagonisti sempre volontari, si sono svolte nei giorni scorsi nella località turistica di Solanas e sulla circonvallazione comunale di Sinnai, con la raccolta di diversi quintali di rifiuti di ogni genere.

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