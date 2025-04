Volontari coccolano l’olivastro storico  

Da millenni la località Sedda ‘e Isara ha il suo re. L’olivastro ultracentenario, dieci metri di diametro, mostra tutta la sua imponenza. Un monumento naturale da tutelare. E così ieri un gruppo di volontari si è messo all’opera per ripulire dalle sterpaglie il fazzoletto di terra intorno all’albero. Ussassesi doc, custodi del maestoso ulivo, muniti di pochi attrezzi e di tanta buona volontà hanno lavorato per un’intera mattinata. Pulizie di primavera per dare nuovo respiro alla pianta e limitare il rischio di incendi. Non è la prima volta che la compagnia di amici si riunisce per la nobile iniziativa. L’idea era nata qualche anno fa con l’ussassese Fabio Piras ed era stata subito appoggiata dall’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Usai e l’assessore alla Cultura Sandro Deplano fra le fila dei volontari. Ad oggi sono diversi gli alberi millenari che hanno beneficiato dell’operato dei ragazzi: l’appuntamento è diventato ormai una consuetudine, la fatica si è trasformata in soddisfazione, il vecchio di Sedda ‘e Isara resta sempre un incanto.

