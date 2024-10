Volontari Avo, un sabato di solidarietà 

Da decenni sono impegnati nelle corsie ospedaliere del San Francesco e altri presidi della Provincia, supportando i pazienti durante il periodo di ricovero. E promuovendo più iniziative sociali di rilievo, che uniscono intere generazioni.

Ora, dopo un intenso anno di attività, i volontari dell’Avo Nuoro si prepararono alla giornata nazionale di sabato 19, in cui saranno previsti più banchetti in città: «Siamo una realtà in crescita, con alcuni giovani che si sono uniti a noi negli ultimi anni - racconta il presidente Piermario Soddu - partendo da questi dati puntiamo ad incrementare la base di iscritti, trovando nuovi volontari. Per questo saremo presenti all’Exmè, nella hall dell’ospedale e al supermercato Despar di via Don Bosco».

Da qui l’appello di Piermario Soddu per incrementare le fila degli associati. «La nostra non è solamente un’associazione ma una vera e propria famiglia che da Nuoro, abbraccia un’intera provincia. La socia più anziana ha 89 anni, i giovani non superano la trentina. È importante - conclude il presidente Avo - che anche altri ragazzi si uniscano a noi. Si tratta di un impegno esteso a due volte la settimana, facendo il bene comune e aiutando chi soffre. Un servizio alla collettività che ci rende migliori e arricchisce dentro».

RIPRODUZIONE RISERVATA