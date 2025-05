Volontari Avo, angeli in corsia  

Aveva annunciato che la sua azione sarebbe partita dal dialogo col terzo settore, potenziando il diritto alla salute fra capoluogo e territorio. E così è stato. Venerdì sera il nuovo commissario straordinario dell’Asl 3 Angelo Zuccarelli ha incontrato i rappresentati Avo (l’Associazione volontari ospedalieri) nella sala conferenze dell’ospedale San Francesco.E proprio in occasione dei 50 anni dell’Associazione si è riflettuto sull’importanza dei volontari per il benessere dei pazienti ma anche su compiti, responsabilità e sfide future.

L’incontro

«Come già annunciato nella fase di insediamento – ha dichiarato Zuccarelli – tra le priorità del mio programma, in continuità con quanto già fatto finora, c’è il rafforzamento della collaborazione e del dialogo con il mondo dell’associazionismo nuorese e i rappresentanti del terzo settore. L’incontro di venerdì è stato il primo passo di questa nuova stagione». È stato sottolineato l’impegno dell’Avo Nuoro, da decenni in prima linea fra i vari reparti degli ospedali San Francesco e Zonchello a portare conforto a migliaia di pazienti. «Non possiamo che apprezzare la visita e il sostegno mostrati dal commissario Zuccarelli, con cui intendiamo collaborare continuando il nostro impegno al fianco della sanità nuorese» ha commentato Piermario Soddu, presidente dell’Avo Nuoro.

Il percorso

«La nostra associazione - aggiunge Soddu - conta 60 fra volontari e tirocinanti che offrono sostegno nei reparti di ortopedia, chirurgia generale e nefrologia del San Francesco. Un impegno per due ore alla settimana anche nella pneumologia dello Zonchello. Diamo amore e ne riceviamo altrettanto da pazienti e familiari in quella che per noi è una missione quotidiana».Ad arricchire il sodalizio anche le decine di giovani volontari che dedicano il tempo libero fra le corsie ospedaliere: «Alcuni sono studenti, altri lavoratori - spiega Soddu- tutti mossi da un comune senso di fratellanza. Vedere i ragazzi felici mentre aiutano chi soffre, ci rende orgogliosi».Soddu guarda anche al Consorzio universitario: «Sarebbe interessante una convenzione che permetta agli studenti di infermieristica di effettuare il tirocinio tra le nostre fila. Sarebbe un’esperienza unica sotto il profilo umano e professionale, con il riconoscimento di crediti formativi».

