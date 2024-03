Volontari Avis in assemblea 

Domani a Meana Sardo al salone parrocchiale San Bartolomeo, si terrà la 56esima assemblea dell'Avis provinciale di Nuoro. La gloriosa associazione volontari italiani del sangue attualmente guidata dal presidente Mario Trazzi opera sul territorio da oltre sessant’anni anni e vanta 29 sedi comunali.

Un’associazione in salute e in crescita che nel 2023 ha registrato 4235 soci e quasi seimila donazioni di sangue. L'assemblea, a cui parteciperanno i delegati delle varie associazioni locali, sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione dei soci, delle donazioni, la lettura del bilancio consuntivo del 2023, il preventivo del 2024 e altri adempimenti. A curare l'ospitalità per l'evento e l'accoglienza dei delegati, l’Avis comunale di Meana del presidente Francesco Dessi con i suoi collaboratori.