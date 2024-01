Volontari Anteas, la solidarietà ha percorso 32 mila chilometri 

Per l’associazione Anteas Medio Campidano, che ha sede a Guspini, l’anno appena trascorso è stato testimone dell'impegno dei volontari nel supportare la comunità locale. Un fattore significativo dell’offerta è il servizio gratuito di trasporto sociale, un sostegno vitale per coloro che faticano ad accedere alle strutture sanitarie: «Con due automezzi, di cui uno attrezzato per persone con disabilità, e la dedizione di 10 autisti, nel 2023 abbiamo effettuato ben 338 viaggi, per un totale di 32.400 chilometri percorsi tra i vati ospedali, ambulatori, e altri presìdi», sottolinea il presidente, Giorgio Tuveri.

Importante anche il supporto ai pazienti che arrivano nel poliambulatorio di via Montale: 14 volontarie, nel 2023, hanno dedicato oltre 1.600 ore ai cittadini offrendo assistenza nel navigare tra pratiche, sportelli, ambulatori e uffici: «L’associazione – precisa Tuveri – ha acquistato una stampante multifinzione che è a disposizione dei pazienti, che non sono più obbligati a tornare a casa per una fotocopia mancante da allegare alle varie pratiche».

Anteas fa anche prevenzione: lo scorso aprile i volontari hanno organizzato quattro giornate di screening gratuito a tiroide, fegato, seno, prostata, coinvolgendo 184 cittadini.

L’associazione accoglie con gratitudine le donazioni (volontarie, Comune, Regione, 5x1000) ma le risorse umane restano il bene più prezioso: «Aiutateci ad aiutare i cittadini che hanno bisogno di supporto», conclude Tuveri.

