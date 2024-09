Volontari all’uscita delle scuole 

Il Comune è alla ricerca di volontari disponibili a fare da supporto al servizio di vigilanza del corpo di Polizia locale nelle scuole comunali per il prossimo triennio scolastico. L’iniziativa punta a mantenere attive le persone attraverso attività di utilità sociale, garantire agli alunni e ai genitori una maggiore sicurezza nelle scuole negli orari di ingresso e di uscita nonché promuovere la cultura della legalità.

L’attività di supporto verrà svolta all’esterno della scuola dell’infanzia di via Temo, delle scuole primarie di via Sestu e via Buscaglia e nella secondaria di primo grado di via Don Palmas. Per la sua attuazione verranno impiegati 8 volontari, tra i 20 e i 75 anni di età, i quali saranno dotati di idoneo contrassegno di riconoscimento e dei dispositivi di protezione individuale: pettorina o giaccone rifrangente, cappellino e paletta.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al corpo di Polizia locale a mezzo posta elettronica certificata con consegna a mano entro le 11 del 9 settembre. (sa. sa.)

