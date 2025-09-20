VaiOnline
Monserrato.
21 settembre 2025 alle 00:14

Volontari al lavoro per ripulire le campagne dai rifiuti 

Un pomeriggio per ripulire le campagne e fare la propria parte nella lotta all’abbandono di rifiuti. Anche Monserrato parteciperà alla giornata di pulizia ambientale lanciata dall’associazione Plasticfree, che si svolgerà sabato 27 settembre in contemporanea in ventitré città della Sardegna. L’evento comincerà alle 17, con il ritrovo dei partecipanti in via Decio Mure, di fronte all’istituto alberghiero Gramsci. Poi i partecipanti si sposteranno per le campagne di Terr’e Teula, più volte bersagliate dagli incivili e trasformate in discariche a cielo aperto.

«La giornata sarebbe dedicata ai mari, infatti i comuni costieri organizzano l’iniziativa nelle spiagge, ma le campagne a livello di sporcizia non sono seconde al mare», spiega Giulia Bergamini, referente dell’associazione per l’evento monserratino. L’iscrizione può essere effettuata tramite un codice QR pubblicato sul sito e i social di Plasticfree. I partecipanti dovranno portarsi i guanti, mentre il Comune provvederà a sacchi e bidoni. «Siamo profondamente grati all’associazione per aver scelto la nostra città come sede di questa splendida iniziativa», le parole dell’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Questo evento ci onora e ci spinge a continuare il nostro impegno per la tutela dell’ambiente». (d.l.)

