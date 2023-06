Volontari al lavoro per ripulire  la spiaggia di San Giovanni 

Tutti assieme a pulire la spiaggia di San Giovanni. L’iniziativa, in programma stamani, è dell’associazione Domu Mia in collaborazione con gli studenti dell’Einuadi-Bruno, di Legambiente e di Marevivo. «Vogliamo riproporre una mattinata - spiega Ninni Santus, presidente di Domu Mia - all’insegna della sensibilizzazione al rispetto e al prendersi cura dell’ambiente». Un’iniziativa che va di pari passo con la spiaggia inclusiva inaugurata proprio da Domu Mia lo scorso agosto. «Prima di iniziare le attività in spiaggia, in attesa della definizione delle pratiche necessarie, vogliamo fare un intervento di pulizia oltre che di educazione civica e ambientale». L’appuntamento (ben accetti tutti i volenterosi) è per la 9.30. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA