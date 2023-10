Volontari al lavoro per pulire la spiaggia 

Una mattinata per ripulire Calamosca dai rifiuti. Appuntamento oggi, alle 8,30, nei parcheggi davanti a Le Terrazze, per partecipare all’iniziativa delle Acli provinciali.

Ci si concentrerà nella zona costiera e si inserisce tra le attività di formazione sulla cittadinanza attiva dedicata ai ragazzi del Servizio civile nazionale. «Una risposta tangibile e concreta, per quanto locale, per un problema globale. L’abbandono dei rifiuti solidi rappresenta una minaccia sempre più pressante. Specie in una città di mare come Cagliari, all’inciviltà dei locali si somma quella di altri, la cui spazzatura finisce, trascinata dalle correnti, direttamente sulle nostre coste», evidenziano gli organizzatori.

A tutti i cittadini che volessero partecipare il consiglio è quello di indossare abiti comodi, un paio di guanti, e di portare una borraccia per l'acqua e un cappellino. Le buste per la raccolta saranno messe a disposizione dal Comune.

