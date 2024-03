Volontari al lavoro a Porto Botte  

Non si fermano le operazioni di pulizia dei litorali organizzate dalla Marevivo, delegazione Sud Sardegna. Sabato scorso 30 soci più altri tre cittadini si sono ritrovati nella località di Porto Botte, nel versante appartenente al Comune di Giba. Armati di guanti, buste e rastrelli hanno raccolto per 56 buste di rifiuti tra l’arenile e il retro spiaggia. Tantissimi anche gli ingombranti che son stati recuperati, come una boa, due sedie da mare e cassette di plastica, un tavolino in plastica e come spesso accade articoli da pesca abbondanti come le 10 nasse recuperate sabato. In totale son stati accumulati ben 350 chilogrammi tra plastica, vetro lattine e secco indifferenziato oltre i sopracitati ingombranti.

«È estremamente gratificante la sensazione di vedere un tratto di spiaggia trasformato da una discarica in un luogo pulito e accogliente - fa sapere Giovanni Cossu, del direttivo della delegazione – Insieme, possiamo trasformare i nostri sforzi in un cambiamento tangibile».

