Volontari a rischio estinzione 

È crisi di vocazioni. Le associazioni di volontariato rischiano di chiudere per mancanza di nuove leve. A Bari Sardo l’allarme arriva da realtà che da anni garantiscono servizi essenziali alla comunità, ma che oggi devono fare i conti con pochi iscritti e volontari sempre più anziani. Una situazione che mette a rischio attività e servizi che sono punti di riferimento per il paese.

L’amministrazione comunale fa quadrato attorno alle organizzazioni e promuove un’assemblea pubblica. «A causa della mancanza di nuovi iscritti e volontari si è ormai giunti a una situazione per la quale, se non si dovesse porre immediatamente rimedio, gran parte di queste associazioni si vedrebbe costretta a cessare definitivamente l’attività».

Avis in crisi

«Siamo rimasti in pochi e si possono contare sulle dita di una mano le persone che ci aiutano quando organizziamo le giornate di raccolta». Grazia Loi, 68 anni, presidente dell’Avis di Bari Sardo, descrive così le difficoltà dell’associazione, attiva dal 1999. A pesare, oltre alla mancanza di nuove adesioni, è una burocrazia sempre più complessa. «Abbiamo bisogno di persone che ci affianchino. Non ci si rende conto dell’importanza del volontariato. Un tempo c’erano più unione e altruismo, ma negli anni questi valori sono andati scemando. Non si è investito abbastanza sulla loro trasmissione».

Contro il fuoco

Tra le realtà che resistono c’è l’Ekoclub Bari Sardo, associazione di protezione civile nata nel 1993 dopo alcuni incendi boschivi che devastarono il territorio. Nonostante conti circa 50 iscritti, i volontari operativi sono molti meno e sono sempre gli stessi. Il presidente Ruggero Pilia, 69 anni, impegnato nel volontariato da 36, richiama la necessità di un ricambio generazionale: «Abbiamo bisogno di nuove forze. Ci sono volontari della mia età e anche più anziani. Senza nuovi ingressi è difficile andare avanti».

Soccorritori

Ancora più delicata la situazione della Pas Arcobaleno. La carenza di volontari rischia di lasciare le ambulanze ferme. Il presidente Adriano Pinna, 62 anni, brigadiere in pensione, racconta un’associazione ormai ridotta ai minimi termini: «Siamo rimasti in pochi, tutti ultrasettantenni. Rischiamo di chiudere». L’associazione conta 24 iscritti, ma la maggior parte è anziana. Inoltre diversi volontari lavorano come stagionali e proprio d’estate, nel periodo di maggiore necessità, le disponibilità si riducono. Andrea Murru è assessore con delega alle associazioni. «Non è un problema soltanto loro, ma dell’intera comunità: dobbiamo trovare il modo di aiutarci reciprocamente». Da qui la convocazione dell’assemblea pubblica, in programma mercoledì 14 ottobre alle 18 in piazza Don Luigi Del Giudice. per sensibilizzare la popolazione e cercare nuove adesioni.

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