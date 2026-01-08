Volontari 118, turni ridotti per carenza di fondi 

Lo avevano annunciato da tempo e alla fine la decisione è arrivata: l’associazione di pubblica assistenza di Olbia, Croce Bianca, ha dimezzato i turni di copertura del servizio 118. Il gruppo storico di volontariato della città gallurese (oltre 70 iscritti, tutte le certificazioni ottenute, 1700 interventi nel 2025) ha comunicato ad Areus di non essere più nelle condizioni di garantire la copertura dalle 16 alle 8 e da qualche giorno opera sulla fascia oraria dalle 16 alle 24. E nelle note della Croce Bianca di Olbia si parla chiaramente di un rischio chiusura nel medio periodo, per l’aumento dei costi di gestione del servizio e un mancato adeguamento della tariffa oraria corrisposta da Areus (22 euro), totalmente insufficiente per gli standard richiesti dalla convenzione del 118.

Qualche mese fa la Croce Bianca ha inviato una prima nota ad Areus, senza avere alcuna risposta concreta. I dirigenti dell’associazione di volontariato olbiese, la prima con le ambulanze nella città gallurese, hanno parlato apertamente di utilizzo dei fondi accantonati per portare avanti la sede, con una prospettiva (in caso di mancato intervento di Areus) di operatività non superiore ai quattro, cinque mesi. La Croce Bianca ha visto aumentare il suo impegno, dai 1117 interventi del 2020, ai 1618 del 2024. Il trasporto dei malati è aumentato dell’83 per cento. I dirigenti scrivono: «Non è concepile che la prima associazione con le ambulanze di Olbia chiuda i battenti dopo 45 anni di attività, sarebbe un fallimento per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA