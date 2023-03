Volo tragico, muore escursionista a Cagliari 

É morta in uno dei luoghi che amava di più, dopo un volo di cinquanta metri. Monica Perra, 38 anni di Selargius, appassionata di escursionismo e sport estremi, ieri mattina ha perso la vita a Cala Fighera, piccola spiaggia difficilmente raggiungibile se non da sentieri interdetti e pericolosi, alle spalle della Sella del Diavolo a Cagliari. É stata una coppia, verso le 15,30, a notare un corpo tra gli scogli e a dare l’allarme. Per raggiungerlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco su un gommone. La tragica notizia, una volta identificata la donna, ha travolto per sempre la famiglia di Monica Perra. Il fratello, conoscendo la passione della sorella per quella Cala é corso subito lì, insieme ai genitori. Purtroppo hanno poi avuto la conferma che si trattava effettivamente della loro adorata Monica. Il pm di turno, Enrico Lussu, ha messo sotto sequestro il corpo e disposto per oggi un esame necroscopico.

Le indagini

Per capire cosa sia accaduto sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile e delle volanti. Un incidente? Una caduta durante una passeggiata in un luogo che frequentava spesso per lunghe passeggiate e arrampicate? Oppure altre tragiche ipotesi? Gli esperti della Scientifica e il medico legale Roberto Demontis, accompagnati da un’imbarcazione dei vigili del fuoco, hanno svolto un primo controllo sul corpo della giovane, poi trasferito a Marina Piccola e successivamente al Policlinico di Monserrato. Oggi l’ultimo atto, con la perizia svolta dallo stesso Demontis. Probabilmente subito dopo il corpo di Monica Perra verrà restituito ai familiari.

La ricostruzione

Per ora si sa che la 38enne ieri mattina ha raggiunto Calamosca con la Hyundai bianca di famiglia. Si è diretta verso uno dei sentieri con vista su Cala Fighera. Un panorama mozzafiato, alcuni punti riparati dal forte maestrale, altri molto esposti alle raffiche di vento. Poi il vuoto. Il telefono di Monica Perra non ha più squillato, risultando sempre spento. L’ultimo contatto sarebbe stato con un’amica. Sono così iniziate le preoccupazioni e quando è arrivata la notizia di un corpo senza vita tra le rocce accanto alla spiaggia di Cala Fighera, i parenti della 38enne hanno intuito subito che si potesse trattare della loro amata. La conferma è arrivata con il ritrovamento dell’auto, parcheggiata alla fine della strada di Calamosca.

Il recupero