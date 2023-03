Volo-spia sull’Einstein Telescope? 

La soddisfazione è palpabile, trapela dai volti di chi da mesi accarezza e coltiva un sogno. «La ministra Bernini con la sua visita è stata emozionante», dice Alessandro Cardini, direttore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Cagliari: «Adesso, per dare gambe al progetto Einstein Telescope nel sito di Sos Enattos occorre che il Governo, in testa la premier Giorgia Meloni, sostenga questa candidatura con lo stanziamento di adeguate risorse. Per portare questo progetto in Italia, credo che il nostro Paese debba destinare almeno un miliardo di euro. Stiamo parlando di un’infrastruttura da 2 miliardi che genererà ingenti ricadute sul territorio. Quindi, metà dell’importo sarà a carico dell’Italia, la restante parte peserà sui Paesi partner».

Impossibile sapere di più. Per oltre due ore, il Boeing della Nato con il sistema aviotrasportato di preallarme e controllo, un radar potentissimo, disegna cinque volte un cerchio che ha un diametro di quasi 45 chilometri, una circonferenza a 32 mila piedi (quasi diecimila metri di altitudine) che ha il centro tra Bitti e Lula, rotta che passa sopra Oliena, Orosei, Siniscola, Oschiri e Buddusò. Una missione segreta, che gli esperti non attribuiscono ai teatri di guerra. Troppo lontana l’Ucraina, così come troppo lontana è l’altro teatro che potrebbe essere di interesse militare come l’Algeria. Un’esercitazione? Un test di qualche missile o stazione radio degli alleati? Ieri nessun bollettino di interdizione è stato emesso, e il volo del Boeing E-3 Sentry, dalla Germania, con missione la Sardegna, sui cieli tra Lula e Bitti, diventa un mistero.

La missione dura 6 ore, e parte alle 12 di martedì 21 marzo da Geilenkirchen, base Nato nel nord della Germania a 60 chilometri da Colonia e altrettanti da Limburg, in Olanda, al confine con Belgio e Germania, sito concorrente di Sos Enattos ad ospitare l’Einstein Telescope. Il volo termina alle 18.03 a Geilenkirchen. Obiettivo del Boeing E-3 Sentry, velivolo Awacs, con un potente radar capace di vedere anche a 800 chilometri di distanza, sono i cieli tra Bitti e Lula. Ieri in Sardegna non erano annunciate esercitazioni. Solo un caso? Oppure una missione che ha come obiettivo il territorio dove potrebbe nascere l’Et?

Sui celi di Lula

La visita

Verso la meta

Una visita attesa, quella della ministra della Ricerca Anna Maria Bernini. Un tornado di note liete, capace di generare ottimismo su un territorio che da troppo tempo attende risposte, travolto dallo spopolamento e dalla mancanza di servizi. Orgoglio condiviso. «Ci troviamo in una situazione che ci vede favoriti per una serie di fattori», afferma Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare: «Il primo punto a nostro favore è la silenziosità del luogo. Basti pensare che il sito rivale, quello olandese, è attraversato da una ferrovia: questo è un grosso problema che noi non abbiamo». Zoccoli aggiunge: «È chiaro che oltre al vantaggio iniziale dobbiamo costruire un ecosistema che prevede, tra le altre cose, una partecipazione del mondo accademico e della ricerca».

Il Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza giocherà un ruolo fondamentale nella corsa all’Einstein Telescope. In questo modo il ministero ha finanziato i progetti Terabit (il collegamento in fibra ultraveloce) e Faber. Quest’ultimo è uno degli studi preliminari per la candidatura italiana e sarà condotto dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Per il coordinatore del progetto, Carlo Giunchi, «la presenza dell’ente a Sos Enattos rappresenta un duplice obiettivo: supportare le attività propedeutiche alla candidatura dell’Isola a ospitare l’Et, quindi far crescere Faber».

