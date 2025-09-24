Volo salva vita per un bambino 

Trasferimento d’urgenza, ieri, per un bambino di 5 anni in pericolo di vita. Il piccolo è stato trasportato a bordo di un velivolo dell’Aeronautica militare dall’ospedale Brotzu di Cagliari al Bambin Gesù di Roma. In volo si è levato il G-650 del 31° Storno.

A bordo, insieme al bimbo, l’équipe medica che ha costantemente monitorato le condizioni del cinquenne. Verso la Capitale ha viaggiato pure il papà del piccolo paziente.

Come sempre succede in questi casi, è compito della Prefettura allertare l’Aeronautica militare. Una volta arrivata la segnalazione da Cagliari, «il volo – spiegano dagli uffici di Roma – è stato attivato dalla Sala situazioni di vertice che dipende dal Comando squadra aerea di Milano». Da lì è scattato il coinvolgimento del 31° Stormo, «uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per queste missioni». La base operativa è Roma Ciampino, da cui è decollato il volo salva vita.

