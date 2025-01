Volo per Cuneo, oltre sei ore di ritardo 

È decollato con circa sei ore e mezza di ritardo, il volo della compagnia Ryanair tra l’aeroporto di Cagliari-Elmas e lo scalo di Cuneo che era in programma ieri nella tarda mattinata. Nell’orario ufficiale, il collegamento curato dal vettore low-cost irlandese era previsto per le 13.45, ma l’aereo non è giunto a Cagliari in tempo per garantire il collegamento.

A quel punto, per i numerosi passeggeri è iniziata la lunghissima attesa nell’area delle partenze dell’aerostazione intitolata a Mario Mameli, a Elmas. I responsabili della compagnia irlandese hanno di volta in volta aggiornato l’orario di partenza del volo, ritardato in più occasioni, ma soltanto dopo sei ore e mezza chi aveva in mano la carta d’imbarco è riuscito a imbarcarsi sul mezzo che doveva trasportarli all’aeroporto della cittadina piemontese.

Come sempre nei casi di pesanti ritardi, le proteste da parte dei passeggeri in attesa di potersi imbarcare non sono state prive di tensione. Abituati a ritardi ben più contenuti, i passeggeri sono quasi insorti per via dell’attesa infinita di un imbarco previsto all’ora di pranzo, ma che di fatto è avvenuto all’ora di cena.

