Il volo Napoli-Cagliari di ieri pomeriggio prima ritardato e poi cancellato all’improvviso, i passeggeri che si sono sentiti proporre un voucher per Roma, «peccato che il primo volo in continuità territoriale sia previsto per martedì». Lo denuncia come «assurdo» Salvatore Deidda di FdI, presidente della commissione Trasporti della Camera, annunciando di aver contattato l’Enac.