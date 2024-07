Volo militare per un bimbo di 4 anni in pericolo di vita  

Sono ore di grande apprensione per i genitori ei familiari del bambino di 4 anni trasferito d’urgenza con un volo militare all’ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo da alcuni giorni appariva spossato e accusava un diffuso malessere; così i genitori hanno deciso di portarlo al pronto soccorso pediatrico del San Martino e qui il personale medico, guidato dalla responsabile Enrica Paderi, si è subito reso conto della gravità della situazione. Uno scompenso cardiaco, il bambino era in imminente pericolo di vita e quindi senza perdere tempo è stata attivata la procedura per il trasferimento a Genova. Il volo salva-vita, richiesto della Prefettura di Oristano, è stato attivato dalla sala situazione di vertice dell'Aeronautica militare che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo, uno dei reparti specializzato nei servizi di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo F50 è decollato dall'aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas: qui il bimbo è stato subito imbarcato e trasferito a Genova, sempre monitorato dai medici e accompagnato dalla mamma. Dopo l'atterraggio, l'ambulanza si è diretta d’urgenza all'ospedale pediatrico.

RIPRODUZIONE RISERVATA