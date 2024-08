Volo militare per salvare una neonata 

È servito un trasferimento d’urgenza, allestito in tutta fretta dall’Aeronautica Militare, per provare a salvare la vita di una neonata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Monserrato. La piccola è ora ricoverata all’ospedale Bambin Gesù di Roma, struttura specializzata proprio per la cura delle patologie più complesse che colpiscono gli infanti.

Il trasporto sanitario d’emergenza si è concluso mercoledì a tarda sera quando la piccola è stata portata in ambulanza da Monserrato sino all’aeroporto di Elmas, dove è atterrato un velivolo Falcon F50 dell'Aeronautica Militare partito poco prima da Ciampino. La bimba, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita nella Capitale per essere curata da una gravissima patologia che minaccia la sua vita. Nel corso del viaggio, all’interno del velivolo, è stata costantemente monitorata da un equipe medica specializzata. Dopo l'atterraggio, avvenuto verso le 22 nell'aeroporto di Ciampino, un’ambulanza attrezzata ha preso in consegna la minuscola paziente e si è diretta a tutta velocità all'ospedale Bambino Gesù dove la piccola è stata prontamente ricoverata.

