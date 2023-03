Volo Ita dirottato ad Alghero per nebbia  

Il tempo ieri mattina ha creato situazioni paradossali, in completa antitesi. Di prima mattina un aereo è stato dirottato per nebbia, più tardi i parchi comunali e i cimiteri sono stati chiusi a causa del forte vento.

Una fitta foschia ha causato disagi ieri mattina all'aeroporto di Mario Mameli di Elmas, ma solo

per i voli in arrivo. L'aereo Ita Airways proveniente da Roma Fiumicino, previsto per le 8,05, non è potuto atterrare nello scalo del capoluogo ed è stato dirottato ad Alghero. Il successivo volo Ita, partito da Milano Linate, invece, è atterrato a Cagliari ma con un quarto d'ora di ritardo, quando

la situazione è tornata alla normalità. L'aereo della Ita Airways atterrato ad Alghero è poi , ripartito dallo scalo algherese e arriverà ed è arrivato alle 10,35 all'aeroporto di Cagliari.

Le forti raffiche di maestrale hanno costretto la Protezione civile comunale a disporre, per motivi di sicurezza, la chiusura precauzionale la chiusura ai visitatori del parco di Bonaria e del sentiero superiore del parco di Tuvixeddu.