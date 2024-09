Volo in ritardo, lo sfogo di Barbarossa  

L’estate è ai titoli di coda ma negli aeroporti si vive ancora come se fosse agosto: ritardi e cancellazioni sono sempre all’ordine del giorno. Giovedì nello scalo di Cagliari quasi un volo su tre (il 62% secondo il sito Flightradar24) è decollato dopo l’orario previsto, e ieri altri 21 (circa il 30%). Numeri e statistiche che si traducono in disagi per migliaia di passeggeri in partenza.

Tra loro anche il cantante Luca Barbarossa, nei giorni scorsi in Sardegna – era uno degli ospiti del Premio Dessì a Villacidro –, autore di uno sfogo su Facebook commentato e rilanciato su tantissime bacheche virtuali: «Sono all’aeroporto di Cagliari, volo come sempre in ritardo», ha raccontato ieri mattina in diretta dallo scalo del capoluogo, seduto in una delle poltroncine dell’area partenze.

«Credo che le compagnie aeree ormai dovrebbero cambiare le indicazioni orarie annunciando: “Si parte in mattinata se tutto va bene” o “nel pomeriggio/sera ma meglio non prendere impegni per oggi. Chi ha coincidenze poi non ne parliamo. Ci vediamo domani a Todi aerei permettendo. Ieri Villacidro strepitosa. Adelante». Ritardo contenuto, a dire il vero: circa un’ora di attesa. Nulla di eccezionale visti i precedenti: nel corso dell’estate a migliaia di passeggeri è capitato di aspettare molto di più.

Tanti sardi hanno commentato il suo racconto: c’è chi ha ricordato che qui nell’Isola «non ci sono alternative» agli aerei, altri hanno descritto la Sardegna come «una gabbia dorata». Anche il giornalista sportivo Marino Bartoletti si è concesso un’incursione sul profilo Facebook del cantautore: «Io invece oggi sono in treno e posso solo... invidiarti».

Barbarossa ha aperto giovedì il sipario sulla trentanovesima edizione del premio letterario dedicato a Giuseppe Dessì a Villacidro, con la presentazione in parole e musica del suo ultimo libro “Cento storie per cento canzoni”, pubblicato pochi mesi fa. Ieri mattina poi si è presentato in aeroporto per ripartire e si è scontrato con il tabellone dello scalo cagliaritano. In ritardo, soprattutto, i voli in regime di continuità territoriale verso Roma e Milano. Tra i vari cambi di programma, anche una cancellazione: il Cagliari-Bruxelles di Ryanair.

