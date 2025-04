Volo in elicottero per salvare una bimba di tre mesi 

Tutto in pochi istanti, per non perdere un secondo, preziosissimo in questi casi. Così, grazie alla collaborazione e professionalità di tutti, una bimba di tre mesi è stata trasportata in elicottero dal Brotzu all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: un volo sanitario urgente viste le condizioni critiche della piccola.

Il trasporto è stato coordinato da Areus che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missione extra regione. Appena ricevuta la richiesta dalla pediatria del Brotzu di un volo sanitario, la centrale operativa del 118 di Cagliari, diretta da Daniele Barillari, ha attivato l’elisoccorso di base ad Elmas che, dopo aver fatto salire a bordo la piccola con il personale medico, è subito partito verso Roma.

Il direttore di pediatria del Brotzu, Giuseppe Masnata, ha ringraziato la centrale operativa del 118, il servizio di elisoccorso e tutto il servizio di emergenza territoriale di Areus. «Grazie per l’impegno straordinario dimostrato nel garantire il volo di trasferimento per una bimba di appena tre mesi», le parole di Masnata. «Tutti hanno contribuito con professionalità, dedizione e sensibilità a un intervento che ha fatto la differenza per la piccola e la sua famiglia in un momento tanto delicato. Grazie per il vostro instancabile lavoro e per la passione che mettete nel soccorrere e aiutare chi ne ha bisogno». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA