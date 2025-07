Volo fatale dall’auto in corsa 

Sull’asfalto nemmeno un segno di frenata. Resta l’auto scura con le ruote all’insù e un corpo riverso tra le sterpaglie secche, quello di Antonello Sanna, meccanico di 52 anni. Un grave incidente stradale è costato la vita a un residente di Santa Maria La Palma, all’alba di giovedì, lungo la statale 291, nel tratto che interseca la variante del Calich. Erano esattamente le 5.28 del mattino quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione di un veicolo fuori strada. Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, che si è trovata di fronte a uno scenario tragico.

Da solo

Secondo una prima ricostruzione, Antonello Sanna, viaggiava da solo a bordo della sua Volkswagen Golf. Per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La sua auto è uscita dalla carreggiata, invadendo i terreni agricoli e cappottando più volte. Antonello Sanna è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto probabilmente sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico del 118, giunto tempestivamente sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Nessun altro veicolo risulta coinvolto, né vi erano passeggeri a bordo: inizialmente si era temuto che ci potessero essere ulteriori feriti.

La notizia ha fatto subito il giro della città, suscitando rabbia e dolore. L’uomo, padre di due ragazze, era conosciuto e apprezzato da tutti i residenti delle borgate e non solo. «Padre premuroso di due splendide figlie, che ora dovranno fare a meno del sorriso che sempre le accompagnava. Un amico sincero, sempre allegro, sempre pronto a dare una mano», raccontano commossi gli amici più stretti.

Aveva realizzato un sogno: aprire un’officina nell’area industriale di San Marco per vivere ogni giorno immerso nella sua più grande passione, quella per i motori. Conduceva con impegno e dedizione il Motoclub Rebotteris, realtà nata nel 2017 ad Alghero, animata da spirito di fratellanza e solidarietà. Un impegno che si traduceva anche in piccoli e grandi gesti, «da anni portava i doni natalizi ai bambini in ospedale, in sella alla sua amata moto», raccontano affranti i residenti di Santa Maria La Palma.

RIPRODUZIONE RISERVATA