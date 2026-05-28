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L’emergenza
29 maggio 2026 alle 00:29

Volo d’urgenza per una neonata in pericolo di vita 

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Una neonata, in pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Cagliari a Roma con un velivolo dell'Aeronautica Militare. La piccola paziente, bisognosa di raggiungere il “Bambino Gesù” nel più breve tempo possibile, ha viaggiato insieme alla mamma ed ad un'equipe medica su un Gulfstream G650 del 31° Stormo, atterrato all'aeroporto di Ciampino.

L’attivazione del velivolo è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Cagliari, dove la neonata, proveniente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria del capoluogo sardo, è stata subito imbarcata insieme alla mamma e ad un'equipe medica. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ciampino, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Bambino Gesù” per il ricovero.

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