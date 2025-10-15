Volo di 15 metri, operaio grave 

Era arrivato in Sardegna da sette giorni l’operaio 25 enne egiziano rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina, poco dopo le 8, nel cantiere del viadotto “A” sulla strada statale 131 Dcn, a Marreri, al chilometro 51. Lavorava per conto della ditta DG 161 Sud di Simaxis, una delle imprese subappaltatrici impegnate negli interventi di ammodernamento del tratto. Secondo una prima ricostruzione, Abelhamid Ahmed Rabie sarebbe salito su un ponteggio che si sporge all’esterno del viadotto e consente di lavorare anche al di sotto. Sulla base delle ipotesi preliminari, si sarebbe sporto senza imbracatura, precipitando nel vuoto per circa 15 metri.

L’inchiesta

A chiamare i soccorsi i compagni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia e il personale Spresal. L’operaio ha riportato fratture multiple e un trauma cranico. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro, ma fortunatamente - seppure le sue condizioni siano considerate gravi - non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato sottoposto a una serie di accertamenti fino a tarda serata. La Procura di Nuoro, con il sostituto Elena Tres, ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Anche la Direzione lavori di Anas e le autorità competenti hanno avviato verifiche sulla dinamica e sulle condizioni di sicurezza del cantiere. In una nota, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha espresso vicinanza al lavoratore ferito, augurandogli una pronta guarigione.

Prime ipotesi

Il cantiere è quello sulle opere di consolidamento dei viadotti della 131 Diramazione centrale nuorese. L’Anas ha affidato i lavori al raggruppamento temporaneo d’impresa costituito dalla Dg 161 Sud, la Conglomerati bituminosi srl, la Ca.Gi.Ma. srl e la Costruzioni Ruberto srl. L’uomo sarebbe arrivato nell’Isola da circa una settimana e aveva un rapporto con la Dg 161 Sud. Secondo le prime indiscrezioni, stava preparando un impasto che doveva essere passato a un collega impegnato sotto il ponte. Per svolgere l’operazione, si è sporto dal ponteggio a C, speciale attrezzatura da lavoro per i ponti, senza imbracatura né usare il passaggio obbligato. In quel momento ha perso l’equilibrio facendo un volo di oltre 15 metri. Al vaglio degli inquirenti, anche il piano sicurezza e la formazione dell’uomo.

RIPRODUZIONE RISERVATA