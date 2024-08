Volo della speranza a Roma per un bambino di 15 giorni 

Due voli emergenza ieri per i velivoli del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, uno dei quali ha riguardato un neonato cagliaritano di soli 15 giorni, trasferito d’urgenza dal Policlinico di Monserrato al Bambino Gesù di Roma.

Il primo volo

I trasporti sanitari sono stati effettuati entrambi da un Falcon 50. La prima missione ha previsto il trasferimento di una bambina di sette anni, ricoverata presso l'ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, che doveva essere trasferita all'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo per ricevere cure specifiche.

Il Falcon 50, partito da Ciampino intorno alle 12, ha in poco tempo raggiunto Bari per imbarcare la piccola paziente, accompagnata dalla mamma e assistita in volo da un'equipe medica dell'ospedale barese, per atterrare quindi sull'aeroporto di Palermo poco prima delle 13.

Qui la bambina è stata affidata alle cure dei medici che l'attendevano, con un'ambulanza, per il successivo trasferimento presso l'ospedale siciliano.

L'aereo dell'Aeronautica Militare, prima di rientrare a Ciampino, ha riaccompagnato l'equipe medica a Bari per consentirle di poter eseguire tempestivamente un intervento salvavita su un'altra paziente. Partito da Palermo alle 13:20 circa, il velivolo è atterrato su Bari poco dopo le 14.

L’emergenza a Cagliari

A questo punto però, una nuova emergenza sanitaria ha fatto sì che il Falcon 50 si dirigesse, da Bari, direttamente a Cagliari per un altro trasporto sanitario d'urgenza a favore, questa volta, di un neonato di soli 15 giorni di vita che aveva bisogno di cure specialistiche.

In questo caso il piccolo necessitava di essere trasferito con estrema tempestività dall'ospedale Monserrato "Duilio Casula" all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il volo della speranza

Imbarcato il bambino, accompagnato dai suoi genitori e da un'equipe medica, il velivolo dell'Aeronautica è decollato dallì’aeroporto di Cagliari Elmas alle 16:20 circa ed è atterrato sull'aeroporto militare del 31° Stormo di Ciampino dopo circa un'ora di volo. Anche in questo caso un'ambulanza ha atteso il piccolo e i suoi familiari per il successivo trasferimento all'ospedale romano, dove adesso è ricoverato e potrà ricevere tutte le cure necessarie.

