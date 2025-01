Volo dall’hotel, giallo a Malta 

Una corsa disperata, forse per scappare da qualcosa, e poi il volo dalla finestra dell’hotel di Paceville. La caduta dal quarto piano di un edificio, nella zona più nota delle movimentate notti maltesi, poteva essere mortale. Ma la tenda di un gazebo, in una terrazza, ha salvato la vita di una ragazza di Arzachena, 18 anni appena compiuti. La giovane è caduta sul gazebo e le conseguenze sono pesantissime, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici dell’ospedale universitario Mater Dei di Malta stanno verificando i danni causati dalla frattura di alcune vertebre. La giovane paziente si trova nella clinica pubblica da giovedì scorso e sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, che potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di operazioni.

La polizia maltese

La rovinosa caduta dalla finestra della struttura ricettiva risale alle primissime ore di giovedì e le autorità di Malta stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Le indagini sono partite subito e anche la stessa vittima sarebbe stata sentita dagli investigatori del Malta Police Force che hanno in carico il caso. La vittima, dopo essere finita sul gazebo, sarebbe riuscita a trascinarsi sino ad una scala e a dare l’allarme. Ma agli investigatori interessa soprattutto scoprire che cosa sia successo prima della caduta che poteva essere mortale, vista l’altezza del balcone dal quale è volata la ragazza.

Un litigio?

Le autorità maltesi stanno verificando se, al momento dell’episodio, nell’edificio fosse presente anche un amico della vittima. Si tratta di un ragazzo di Arzachena, 27 anni, che era partito con la giovane per un breve soggiorno nell’isola. Gli investigatori starebbero valutando alcune circostanze per avere delle conferme su un litigio tra i due ragazzi immediatamente prima della caduta. È questo il tema delle indagini, sembra escluso (per ora) che qualcuno possa avere spinto la giovane di Arzachena, mentre è sul tavolo l’ipotesi della fuga da una aggressione. Non vi è alcun provvedimento o contestazione formale a carico dell’amico della vittima, che sarebbe già rientrato in Sardegna.

