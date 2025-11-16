VaiOnline
Pula.
17 novembre 2025 alle 00:26

Volo dal ponteggio: muore in ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Salvatore Riccardi non ce l’ha fatta. Il pensionato settantanovenne di Pula, che venerdì era caduto da un ponteggio mentre eseguiva dei lavori nella sua casa di via Tramontana, è morto all’ospedale Brotzu.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Soccorso dall’ambulanza di Sarroch e trasferito in elisoccorso al Brotzu, l’uomo era stato ricoverato in rianimazione con un severo trauma cranico. Nella giornata di sabato i medici avevano valutato la possibilità di un intervento chirurgico, ma la situazione clinica era talmente compromessa da non permettere alcuna operazione. E sabato in tarda serata il decesso.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Pula, dove l’uomo era conosciuto. I familiari, che avevano assistito a tutte le fasi dei soccorsi, sono sconvolti da un epilogo che fino all’ultimo avevano sperato di evitare. (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu