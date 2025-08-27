VaiOnline
Protesta.
28 agosto 2025 alle 00:29

Volo da Tel Aviv, sit-in a Olbia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della (ri)partenza del volo Tel Aviv Olbia, atterrato al Costa Smeralda, un gruppo di attivisti ha manifestato pacificamente davanti all'aeroporto. «Chi atterra porta con sé la responsabilità del genocidio in corso, chi accoglie lo legittima», dicono i manifestanti: «Mentre in Palestina si consuma un’occupazione e un genocidio in diretta, la Sardegna spalanca le porte a un turismo che normalizza l'apartheid».

Gli indipendentisti di Repùblica hanno sarcasticamente lanciato “pacchetti viaggio per sionisti nella terra in cui si producono e si sperimentano le armi utilizzate nello sterminio del popolo palestinese”. «È sommamente oltraggioso – scrivono – che si possa pensare di far giocare alla Sardegna il ruolo di parco divertimenti per facoltosi sionisti». (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Discariche abusive vista mare «Sfregio inaccettabile all’Isola»

Viaggio del degrado da Cagliari a Villasimius sulla Provinciale 17 
Luca Mascia
Arbus.

Costa Verde, sindaco furioso

Santina Ravì
Regione

Campo largo, tempo di pace Ma il Pd ricorda agli alleati: «Non gestiamo noi la sanità»

L’attività della coalizione riprende tra buoni propositi e nodi non sciolti 
Alessandra Carta
il pellegrinaggio

Cammino di Bonaria, due coniugi toscani i primi al traguardo

Da Olbia a Cagliari in due settimane: «Abbiamo scoperto un’altra Isola» 
Francesca Melis
Intervista

«Guerre, jihadisti e maschilismo Me la sono cercata»

Giuliana Sgrena a vent’anni dal rapimento in Iraq: per il caso Calipari mi chiesero le spese processuali 
Celestino Tabasso
Rimini

«Case a prezzi calmierati, ecco il piano»

Meloni conquista la platea del Meeting mettendo al centro del dibattito la famiglia 