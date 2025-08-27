Volo da Tel Aviv, sit-in a Olbia 

In occasione della (ri)partenza del volo Tel Aviv Olbia, atterrato al Costa Smeralda, un gruppo di attivisti ha manifestato pacificamente davanti all'aeroporto. «Chi atterra porta con sé la responsabilità del genocidio in corso, chi accoglie lo legittima», dicono i manifestanti: «Mentre in Palestina si consuma un’occupazione e un genocidio in diretta, la Sardegna spalanca le porte a un turismo che normalizza l'apartheid».
Gli indipendentisti di Repùblica hanno sarcasticamente lanciato “pacchetti viaggio per sionisti nella terra in cui si producono e si sperimentano le armi utilizzate nello sterminio del popolo palestinese”. «È sommamente oltraggioso – scrivono – che si possa pensare di far giocare alla Sardegna il ruolo di parco divertimenti per facoltosi sionisti». (t.c.)
